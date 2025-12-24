Wie Kärntens Politiker heuer Weihnachten feiern

Familie im Fokus

Landesvize Martin Gruber freut sich heuer ganz besonders auf den traditionellen Besuch der Kindermette, denn heuer wirken alle drei seiner Kinder daran mit. Am Christtag steht dann das Weihnachtsessen am elterlichen Hof der „Großfamilie“ Gruber an, eine langjährige Tradition: „Also mit Großeltern, allen Brüdern, Tanten, Nichten und Neffen und so weiter.“ Termine gehen erst im neuen Jahr wieder richtig los.