„Zwoa Weinviertla“ öffnen kultiges Gasthaus wieder

In dem Gasthaus haben auch schon viele Prominente aufgespielt

Da das Potenzial des Betriebes, nicht zuletzt durch die rege Dorfgemeinschaft, vorhanden ist, wie die Vergangenheit zeigte, erfährt das Lokal als „Das Genusswirtshaus“ durch die „Zwoa Weinviertla“ (so der Beiname) – gemeint ist das Team Martin Zeißl und Michael Vock samt Team -, eine erfreuliche Wiederbelebung. Allein das Motto „Wir schätzen unser Weinviertel. Ziel ist es, Menschen mit unseren Speisen glücklich zu machen und wollen zeigen, was es für ein überzeugendes, aber schlichtes Gericht braucht: verdammt gute Zutaten und eine Passion zum Kochen“ stellt dem Team, das auch Catering-Aufgaben wird, eine erwartungsvolle Zukunft aus – wie bei der Schlüsselübergabe deutlich wurde. Die Eröffnung ist für 11. Jänner geplant.