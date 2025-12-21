„Zwoa Weinviertla“ öffnen kultiges Gasthaus wieder

In diesem Gasthaus war immer was los: Ob große Konzerte bekannter Gruppen oder beliebter Treffpunkt für die Hörersdorfer (Bezirk Mistelbach). Leider ist den Vorgängern nicht immer Glück beschert gewesen – aber nun hat man ein neues Team gefunden, dass wieder Leben in die „Bude“ bringt.
Eigentlich hat das Lokal Kultstatus: Verschiedenste Vereine von Hörersdorf hatten es in den vergangenen Jahren geschafft, sowohl Heavy-Metal-Bands wie „Alkbottle“, als auch namhafte internationale Blasmusik-Formationen in den Ort im Bezirk Mistelbach zu holen. Leider kam es – trotz aller Bemühungen – immer wieder zu Besitzerwechseln, unterbrochen durch Leerstände.
In dem Gasthaus haben auch schon viele Prominente aufgespielt
Da das Potenzial des Betriebes, nicht zuletzt durch die rege Dorfgemeinschaft, vorhanden ist, wie die Vergangenheit zeigte, erfährt das Lokal als „Das Genusswirtshaus“ durch die „Zwoa Weinviertla“ (so der Beiname) – gemeint ist das Team Martin Zeißl und Michael Vock samt Team -, eine erfreuliche Wiederbelebung. Allein das Motto „Wir schätzen unser Weinviertel. Ziel ist es, Menschen mit unseren Speisen glücklich zu machen und wollen zeigen, was es für ein überzeugendes, aber schlichtes Gericht braucht: verdammt gute Zutaten und eine Passion zum Kochen“ stellt dem Team, das auch Catering-Aufgaben wird, eine erwartungsvolle Zukunft aus – wie bei der Schlüsselübergabe deutlich wurde. Die Eröffnung ist für 11. Jänner geplant.
