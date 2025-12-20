Diese Frau schrieb ein Stück Feuerwehr-Geschichte

Tomsich ist bereits vor 23 Jahren als Gründungsmitglied der Feuerwehrjugend bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitterndorf an der Fischa beigetreten. 2005 war sie in den Aktivstand überstellt worden – und nun hat sie im Bezirk Baden mit seinen 69 Feuerwehren eine Vorreiterrolle eingenommen.