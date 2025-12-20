Diese Frau schrieb ein Stück Feuerwehr-Geschichte

Ein Stück Feuerwehrgeschichte – zumindest im Bezirk Baden – hat die 35-jährige Nadine Tomsich geschrieben. Sie wurde einstimmig zur Unterabschnittsfeuerwehrkommandantin gewählt und ist damit die erste Frau in dieser Führungsrolle im Bezirk.
Tomsich ist bereits vor 23 Jahren als Gründungsmitglied der Feuerwehrjugend bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitterndorf an der Fischa beigetreten. 2005 war sie in den Aktivstand überstellt worden – und nun hat sie im Bezirk Baden mit seinen 69 Feuerwehren eine Vorreiterrolle eingenommen.
Der Hintergrund ihrer Wahl ist jedoch traurig: Abschnittskommandant Alexander Richter war unerwartet im September verstorben, es kam zu Neuwahlen und zu einigen personellen Rochaden. Josef Szivacz wurde sein Nachfolger, Wolfgang Rieck sein Stellvertreter. Rieck war aber auch Kommandant im Unterabschnitt Ebreichsdorf. Den freien Posten hat einstimmig Tomsich bekommen.
