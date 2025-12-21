Pastakünstlerin bringt Bella Italia ins weite Land

Spezialitäten auf Wochenmärkten

Seit Jahren steht Doris auf den Wochenmärkten in Krems und Langenlois. Mit jedem Stand wächst nicht nur ihr Kundenkreis, sondern auch ihr Netzwerk von regionalen Produzenten, die Gemüse, Käse, Eier und Fleisch liefern. „Es ist mir wichtig, zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen“, erklärt sie. Und das schmeckt man. Jede Ravioli, jede Pappardelle, jedes Lasagneblatt erzählt die Geschichte von Handarbeit, Sorgfalt und Genuss. Doch das Besondere sind ihre kreativen Füllungen: Karotte-Ingwer, Lauch-Speck, Ricotta-Zitrone, Gorgonzola-Walnuss – und ja, sogar Blutwurst-Apfel.