Pastakünstlerin bringt Bella Italia ins weite Land

Aus purer kulinarischer Leidenschaft veredelt Doris Wasserburger aus Strass im Bezirk Krems Nudelteig zu feinsten Pasta-Spezialitäten...
Es gibt diese besonderen Menschen, die aus einer simplen Idee ein kleines Wunder machen. Doris gehört definitiv dazu. Wer einmal ihre Pasta probiert hat, weiß: Hier wird nicht einfach Nudelteig geknetet – hier wird Liebe auf Teller gebracht.
Hausgemachtes als Alternative
„Meine hausgemachte Pasta ist eine Alternative zur qualitativen und Labor-geschmacklichen Ödnis der lieblos erzeugten Industrieware“, sagt Doris, während sie behutsam Ravioli mit ihrer neuesten Füllung formt. Hartweizengrieß, frische Eier vom Bauern, Kräuter aus dem eigenen Garten – alles wandert in ihren Teig. Nachhaltigkeit, Qualität und Tradition sind ihr Maßstab.
Spezialitäten auf Wochenmärkten
Seit Jahren steht Doris auf den Wochenmärkten in Krems und Langenlois. Mit jedem Stand wächst nicht nur ihr Kundenkreis, sondern auch ihr Netzwerk von regionalen Produzenten, die Gemüse, Käse, Eier und Fleisch liefern. „Es ist mir wichtig, zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen“, erklärt sie. Und das schmeckt man. Jede Ravioli, jede Pappardelle, jedes Lasagneblatt erzählt die Geschichte von Handarbeit, Sorgfalt und Genuss. Doch das Besondere sind ihre kreativen Füllungen: Karotte-Ingwer, Lauch-Speck, Ricotta-Zitrone, Gorgonzola-Walnuss – und ja, sogar Blutwurst-Apfel.
Mehr als 40 Sorten bietet Doris an, jede ein kleines kulinarisches Abenteuer. „Das Entwerfen neuer Kombinationen macht großen Spaß“, sagt sie, „und die Freude beim Essen ist das Schönste.“ Natürlich fehlen die klassischen Nudelsorten nicht: Spaghetti, Bandnudeln, Strozzapreti oder Lasagneblätter – alles hausgemacht, alles mit Herz.
Wer also Lust auf Pasta hat, die mehr ist als nur Sättigung, sollte Doris Wasserburger unbedingt besuchen. Hier wird nicht nur gegessen – hier wird genossen, gelacht und manchmal auch ein bisschen nach Italien geträumt.
