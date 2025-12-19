Einkaufs-Rubel rollt | Post von Kickl

Einkaufs-Rubel rollt. Letzter Einkaufs-Samstag – haben Sie schon alle Geschenke für das Fest? Auf unsere diesbezügliche „Frage des Tages“ antworteten gestern mehr als zwei Drittel mit Ja. Würden wir heute Nachmittag, am letzten Samstag vor dem Heiligen Abend, wieder fragen, dann würde die Quote wohl deutlich nach oben schnellen. Sicher nicht zu Unrecht rechnet der Handelsverband mit einem „sehr starken Kundenandrang“, vor allem, nachdem der dritte Adventsamstag wegen des lauen Wetters nicht ganz so gut gelaufen war. Wobei es sich immer mehr Österreicher - laut Erhebungen bereits 45 Prozent – einfacher machen und zu Gutscheinen greifen. Oft wohl nicht nur für die Schenker, sondern auch für die Beschenkten die angenehmste Lösung. Und meist auch für die Händler – ihnen bleiben Umtauschvorgänge erspart. Und vor allem rollt der Einkaufs-Rubel auch nach Weihnachten weiter.