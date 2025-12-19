Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Einkaufs-Rubel rollt | Post von Kickl

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/Rolf Vennenbernd)

Einkaufs-Rubel rollt. Letzter Einkaufs-Samstag – haben Sie schon alle Geschenke für das Fest? Auf unsere diesbezügliche „Frage des Tages“ antworteten gestern mehr als zwei Drittel mit Ja. Würden wir heute Nachmittag, am letzten Samstag vor dem Heiligen Abend, wieder fragen, dann würde die Quote wohl deutlich nach oben schnellen. Sicher nicht zu Unrecht rechnet der Handelsverband mit einem „sehr starken Kundenandrang“, vor allem, nachdem der dritte Adventsamstag wegen des lauen Wetters nicht ganz so gut gelaufen war. Wobei es sich immer mehr Österreicher - laut Erhebungen bereits 45 Prozent – einfacher machen und zu Gutscheinen greifen. Oft wohl nicht nur für die Schenker, sondern auch für die Beschenkten die angenehmste Lösung. Und meist auch für die Händler – ihnen bleiben Umtauschvorgänge erspart. Und vor allem rollt der Einkaufs-Rubel auch nach Weihnachten weiter.

0 Kommentare

Post von Kickl. Nicht nur für Geschenke, noch mehr für die Weihnachtspost ist es allerhöchste Zeit, wenn sie noch vor den Festtagen ankommen soll. Seine Weihnachtswünsche rechtzeitig abgeschickt hat FPÖ-Chef und Doch-Noch-Nicht-Kanzler Herbert Kickl. Was er da schickt, das hat Conny Bischofberger zum Thema ihrer heutigen „Krone“-Kolumne gemacht. Kickls Karte, schreibt sie, steche aus der Flut von Weihnachtspost heraus. Sie zeigt eine Winterlandschaft in den Bergen, aus der Schneedecke ragt ein Holzkreuz hervor. Darüber steht: Gesegnete Weihnachten! Und, was unserer Autorin auffällt: „Nicht ‘Frohe Weihnachten‘ oder ‘Merry Christmas‘, wie es heutzutage üblich ist.“ Zudem wünscht Herbert Kickl „von ganzem Herzen“ ein Jahr „voll Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Freiheit und Frieden“. Da fragt sich Bischofberger, wie denn die Herzlichkeit und das Bekenntnis zum Christentum in Kickls Weihnachtsgrüßen „zum Gift passen, das er immer wieder versprüht“? Vielleicht beantwortet er diese Frage einmal in einem seiner seltenen Interviews!

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Im großen Bild ist Clemens T. zu sehen, vor knapp zwei Wochen – er führte damals Fahnder nach ...
Krone Plus Logo
Neuer Verdacht
Hatte Jenni Scharingers Mörder Tatkomplizen?
Die Terrorwarnstufe bleibt hoch, warnt Karner.
Karner im Interview
„Lassen uns nicht von Islamisten einschüchtern“
Eltern in ganz Österreich ärgerten sich über die Gender-Geschichte von Leo, der Jennifer heißen ...
„Reingeschwindelt“
Leo als Mädchen: Verlag trickste mit Gendertext
Simone Lugner muss um ihr Wohnrecht in der Villa kämpfen.
Vorwürfe gegen Witwe
Lugners letzte Wochen in Prozess breitgetreten
Eine deutsche Touristin ist an der galicischen Atlantikküste ums Leben gekommen, nachdem sie ...
Anrainer filmte Drama
Welle reißt deutsche Touristin (85) in den Tod
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
227.457 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
167.896 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
121.302 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Selenskyj überzeugt:
„Russland würde nach Sieg Polen angreifen“
Karner im Interview
„Lassen uns nicht von Islamisten einschüchtern“
„Ball liegt bei Kiew“
Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich
„Keine große Sache“
Trump: „Schließe Krieg gegen Venezuela nicht aus“
Stimmt Meloni zu?
EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen am 12. Jänner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf