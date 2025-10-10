EU-Vorschlag ist „ein Angriff auf Agrarpolitik“

Konkret soll die Finanzierung des Agrarbereichs mit jenem der Sicherheit (darunter fällt auch das wichtige Thema Migration) und Fischerei (in einigen EU-Ländern ein Heiligtum) zusammengelegt werden, die Landwirtschaft würde wohl unter Druck geraten. Zudem soll es keine zweite Säule der Finanzierung mehr geben: Diese zielt auf ländliche Entwicklung und Umweltschutz ab, vor allem kleinere österreichische Betriebe profitieren derzeit. Alleine in der Steiermark wurden in der letzten Programmperiode laut Schmiedtbauer mehr als 1,7 Milliarden Euro aus der zweiten Säule investiert.