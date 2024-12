Salvini will bei Verurteilung nicht zurücktreten

Nur ein Migrant von damals in Italien

Von den Migrantinnen und Migranten, die 2019 schließlich doch noch in Lampedusa an Land gehen durften, lebt nach Angaben der Helferinnen und Helfer heute ein einziger in Italien. Vergangenes Jahr wurden noch mehr als 150.000 Neuankömmlinge in dem südeuropäischen Land registriert, in diesem Jahr waren es bisher ungefähr 64.000. Die Regierung Meloni verfolgt einen harten Kurs gegen irreguläre Migration.