Zündhölzchen löste bei Isolierarbeiten Brand aus

Feueralarm Mittwochfrüh im Tiroler Ötztal: Im Zuge von Isolierarbeiten kam es in einem Haus zu einer Verpuffung bzw. folglich zu einem Brand. Ein 63-jähriger Einheimischer erlitt dabei Verletzungen – er musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Gegen 7.15 Uhr war es in Umhausen zu dem Unfall gekommen. Die Umstände, die dazu geführt hatten, sind kurios. Der 63-jährige Einheimische hat laut Polizei im Haus Isolierarbeiten mit Montageschaum durchgeführt.
Kontrolle mit fatalen Folgen
Um die Dichtheit zu überprüfen bzw. um herauszufinden, ob noch ein Luftzug besteht, habe der Mann ein Zündholz entzündet. „Dabei kam es zu einer kleinen Verpuffung bzw. zu einem Brand“, so die Ermittler.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Der 63-Jährige sowie die alarmierte Feuerwehr Umhausen löschten das Feuer. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Senior wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams gebracht.
