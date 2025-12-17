Schock in Werkshalle: Arbeiter stürzt 9 Meter ab

Dramatischer Zwischenfall in einem Holzunternehmen im Tiroler Unterland: Ein 64-jähriger Arbeiter stürzte fast neun Meter von einer Leiter und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in einer Holzfirma im Bezirk Kufstein. Der 64-jährige Slowene hatte laut Polizei Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt. Dabei sei er aus noch unbekannter Ursache von einer Leiter 8,5 Meter in die Tiefe gestürzt.
Notärztliche Erstversorgung vor Ort
Der Arbeiter landete auf dem Boden in Flugasche, schildern die Ermittler weiter. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der eintreffende Notarzt führte die Erstversorgung vor Ort durch.
Mit Rettung ins Spital gebracht
Im Anschluss wurde der Slowene mit der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.