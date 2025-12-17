Schock in Werkshalle: Arbeiter stürzt 9 Meter ab

Ereignet hat sich der fatale Unfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in einer Holzfirma im Bezirk Kufstein. Der 64-jährige Slowene hatte laut Polizei Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt. Dabei sei er aus noch unbekannter Ursache von einer Leiter 8,5 Meter in die Tiefe gestürzt.