Ausnahmsweise kein Betrug: EVN hat ein neues Konto

Die Nachricht ist wirklich echt und ist keine Maschen von fiesen Abzockern: Der Energieversorger EVN vergibt neue Kundennummern und auch die Bankverbindung ändert sich. Die „Krone“ fragte beim Energieriesen nach.
Das ist jetzt die große Ausnahme! Strom- und Gaskunden der EVN haben am 11. Dezember eine seltsame Email erhalten. Wer sich dabei dachte, dass es sich um die nächste Masche fieser Betrüger gehandelt hätte, ist diesmal aber im Irrtum.
Warum die Nachricht des Landesenergieversorgers dubios wirkt? Weil man darin nicht nur darüber informiert wird, dass man jetzt eine neue Kundennummer hat, sondern auch, dass man nun auf ein neues Konto einzahlen soll (Einzugsermächtigungen sind ausgeschlossen).
EVN bestätigt: „Kein Fake!“
„Das ist wirklich echt und kein Fake. Die EVN-Gruppe hat in den vergangenen Wochen ihre IT-Infrastruktur auf zukunftsfitte Beine gestellt“, bestätigt EVN-Sprecher Stefan Zach auf Anfrage der „Krone“. Zum einen seien die Abrechnungssysteme von EVN und Netz NÖ getrennt worden, zum anderen eine neue Softwarelösung im Kundenmanagement eingeführt worden.
„Um die modernen Systeme in Betrieb nehmen zu können, mussten zunächst Millionen Datensätze übertragen werden“, betont Zach, dass man mit der Umstellung im Großen und Ganzen zufrieden sei. Dennoch sei es bei der Umstellung zu Verzögerungen bei Rechnungen, dem Auszahlen von Guthaben und weiterem gekommen oder dass Kunden mehrmals dieselbe Email erhielten. „Dafür möchten wir uns entschuldigen und für die gezeigte Geduld bedanken.“
