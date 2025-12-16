Ausnahmsweise kein Betrug: EVN hat ein neues Konto

„Um die modernen Systeme in Betrieb nehmen zu können, mussten zunächst Millionen Datensätze übertragen werden“, betont Zach, dass man mit der Umstellung im Großen und Ganzen zufrieden sei. Dennoch sei es bei der Umstellung zu Verzögerungen bei Rechnungen, dem Auszahlen von Guthaben und weiterem gekommen oder dass Kunden mehrmals dieselbe Email erhielten. „Dafür möchten wir uns entschuldigen und für die gezeigte Geduld bedanken.“