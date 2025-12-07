Vorteilswelt
Hand teils abgetrennt

Böller explodiert: Elfjähriger schwer verletzt

Wien
07.12.2025 11:28
In dieser Parkanlage ist es zu dem schweren Unfall gekommen.

Noch Wochen vor Silvester hat sich in Wien bereits ein schwerer Pyrotechnik-Unfall ereignet. Ein erst elfjähriger Bub wurde am Samstagabend in der Mautner-Markhof-Gasse in Wien-Simmering an der Hand so schwer verletzt, dass Teile der Hand laut Polizei sogar abgetrennt wurden.

Als die alarmierten Beamten gegen 14 Uhr eintrafen, fanden sie den verletzten Buben vor – eine Passantin leistete bereits Erste Hilfe. Laut Polizei dürfte der Elfjährige zuvor mit einem pyrotechnischen Gegenstand hantiert haben, der plötzlich explodierte. 

Mehrere Finger abgetrennt
Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte das Kind notfallmedizinisch und brachte es anschließend ins Krankenhaus. Die Mutter begleitete den 11-Jährigen beim Transport ins  Krankenhaus.

Ermittlungen laufen
Wo sich die Eltern des Buben zum Zeitpunkt der Explosion aufhielten, ist noch ungeklärt. Sie sollen noch einvernommen werden. Auch um welche Art von Feuerwerkskörper es sich handelte, steht noch nicht fest.

