Steirisches Budget 2026: Trotz Sparkurs tiefrot

Im Budget hätte man gerne noch mehr eingespart. Aber es sei nicht mehr möglich gewesen, es brauche vielfach gesetzliche Änderungen. „Es kann nach einem Jahr nicht alles enthalten sein. Wichtig sind kleine Schritte, damit wir nicht über unsere eigenen Beine fallen, um auch die großen Schritte zu schaffen.“ Kaufmann ist „felsenfest überzeugt, dass allen Regierungsmitgliedern bewusst ist, dass es systemische Veränderungen braucht“.