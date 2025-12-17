Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So läuft die Debatte

Steirisches Budget 2026: Trotz Sparkurs tiefrot

Steiermark
17.12.2025 08:41
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP, rechts) mit FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP, rechts) mit FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek(Bild: Christian Jauschowetz)

Die letzte Landtagssitzung des Jahres steht im Zeichen eines Themas: des Budgets für 2026. Es ist trotz eingeschlagenem Sparkurs tiefrot. Die Opposition spart nicht mit Kritik. Verfolgen Sie das Wichtigste der lebhaften Debatte hier!  

0 Kommentare

Der Ausblick bleibt düster: Aktuelle Wirtschaftsprognosen für Deutschland lassen die Hoffnungen auf einen baldigen Aufschwung schwinden – eine schlechte Nachricht für Österreich. Hierzulande mahnt der Fiskalrat einen noch viel schärferen Sparkurs für die nächsten Jahre ein, das gilt auch für die Länder.

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Nachrichten wird die Steiermark heute das Landesbudget 2026 beschließen. Präsentiert wurde es schon im Oktober. Es wird zwar gespart, die Neuverschuldung beträgt dennoch 835 Millionen Euro  – eine Verbesserung im Vergleich zu heuer um 106 Millionen Euro, das selbst gesteckte Ziel von 300 Millionen Euro wird aber verfehlt. Die Gesamtschulden steigen damit auf über acht Milliarden Euro!

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Noch keine echte Trendumkehr
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) betonte, dass ohne Gegensteuern das Defizit weit mehr als eine Milliarde Euro betragen hätte. „Es ist uns gelungen, den Wendepunkt zu erreichen.“ Eine echte Trendumkehr sei aber nur langfristig schaffbar. 

Doch blieb der Eindruck: Da geht noch mehr. Denn die Hälfte der Ergebnisverbesserung ist auf Ehrenhöfers Ressort zurückzuführen. „Da sieht man, was möglich ist“, sagte er in Richtung seiner Kollegen. Sorgen bereiten vor allem vier Bereiche, die für 80 Prozent der Ausgaben verantwortlich sind: Gesundheit und Pflege, Soziales, Bildung und Kinderbetreuung sowie Verwaltung. 

Lesen Sie auch:
Niko Swatek (NEOS, Mitte) attackiert die Landesregierung um Mario Kunasek und Willibald ...
Um 817 Millionen Euro
Die Steirer halten neuen Stabilitätspakt nicht ein
11.12.2025
Debatte über Budget
Harte Reformen, sonst drohen 10 Mrd. Euro Schulden
21.10.2025
Steiermark-Budget 2026
Trotz Sparkurs steigen Schulden um 835 Millionen
16.10.2025

Mark Mateschitz sorgt für Turbulenzen
Beim Budgetlandtag am Mittwoch ist zuerst KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler an der Reihe. Fünf Prozent der Gesamtausgaben des Landesbudgets betreffen Zinsen und Schuldentilgung. „Rechtfertigen diese fünf Prozent alle Kürzungen in den Sozialeinrichtungen, in der Jugendarbeit, durch die Nicht-Valorisierung der Leistungen?“, fragt die Kommunistin. Ihre Antwort ist natürlich Nein.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert Vermögenssteuern.
KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert Vermögenssteuern.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Das Problem der leeren Kassen werden nicht in der Grazer Burg und im Landtag gelöst.“ Vielmehr müsse der Bund Vermögens- und Erbschaftssteuern einführen. Als Klimt-Weithaler den reichsten Österreicher, Mark Mateschitz, anspricht, wird es kurz turbulent. Der Landesregierung wirft sie abschließend Showpolitik vor: „Sie legen keinen Wert darauf, welche Politik Sie machen, sondern nur darauf, wie Sie Ihre Politik verkaufen.“

NEOS wünschen sich Expertenkommission 
NEOS-Klubobmann Niko Swatek nimmt naturgemäß eine ganz andere Position ein: „Schuldenmachen ist kein Naturgesetz, es bedeutet, dass die Politik reformunwillig ist.“ Der Landesregierung wirft er – wie schon in der Vorwoche – vor, trotz Rekordeinnahmen bis 2029 in jedem Jahr den frisch unterzeichneten Stabilitätspakt zu brechen und deutlich mehr Schulden zu machen. „Das halte ich für einen Skandal.“ 

Niko Swatek (NEOS) will Budget von Experten erstellen lassen.
Niko Swatek (NEOS) will Budget von Experten erstellen lassen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Swatek schlägt daher vor, für das nächst Budget ein unabhängiges Expertengremium einzusetzen, das alle Ausgaben auf den Prüfstand stellt und einen Reformplan vorlegt. „Das haben Sie als Landesregierung nicht geschafft. Wir müssen endlich aus dem Endlos-Kreis des Schuldenmachens rauskommen.“

„Es ist fast das Gleiche wie bisher“
„Eines muss man der Regierung zugutehalten. Wir leben in herausfordernden Zeiten“, gesteht Lambert Schönleitner, Budgetsprecher der Grünen, eingangs zu. Er zeigt sich aber enttäuscht, dass alle grünen Vorschläge, etwa für eine flächendeckende Lkw-Maut, vom Tisch gewischt wurden. Unverständlich ist für ihn auch, dass die Grundsteuer nicht erhöht wird: „Das würde den Bürgermeistern helfen.“

Lambert Schönleitner: „Die Schuldenpolitik geht weiter“
Lambert Schönleitner: „Die Schuldenpolitik geht weiter“(Bild: Christian Jauschowetz)

Was hat „dieses Blau-Regieren“ in der Steiermark geändert, fragt sich Schönleitner: „Die Schuldenpolitik geht weiter, es ist kein Sanierungskurs erkennbar. Es ist fast das Gleiche wie bisher – mit dem Beigeschmack, dass die Debatte gegen die Schwächsten geführt hat. Das ist ein Armutszeugnis.“

Lercher: „Das Schlechteste aus beiden Welten“
Als letzter Oppositionsvertreter ist Max Lercher (SPÖ) an der Reihe. Sein Kurzfazit zum Budget: „Die Lebensrealität in der Steiermark wird schlechter.“ Das Bundesland habe nun eine Rekordverschuldung und die falschen Schwerpunkte, „also das Schlechteste aus beiden Welten“. Eine Kritik in Richtung FPÖ: „Ihr habt einen Systemwechsel versprochen. Ihr seid aber sehr schnell das System geworden.“

Max Lercher rechnet mit der Landesregierung ab.
Max Lercher rechnet mit der Landesregierung ab.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Steiermark sei immer politischer Vorreiter gewesen. „Ich würde mir wünschen, dass dieser Pioniergeist wieder zurückkehrt.“ Lercher wünscht sich – anknüpfend an die Rede vom Lambert Schönleitner – auch, „dass das steirische Miteinander wieder gelebt wird. Wir haben laufenden Vorschläge eingebracht, sie werden nicht einmal ignoriert.“

ÖVP-Kaufmann: „Wichtig sind kleine Schritte“
In die Gegenoffensive geht ÖVP-Budgetsprecherin Martina Kaufmann. Niko Swatek (NEOS) nennt sie einen „Anti-Botschafter der Steiermark“, der alles schlechtrede. Der SPÖ wirft sie vor, am Dienstag gegen das erste Deregulierungspaket gestimmt zu haben. In Richtung KPÖ verteidigt sie Mark Mateschitz und die Einführung von Studiengebühren an der FH. 

Martina Kaufmann: „Wir haben die Schuldenmauer durchbrochen.“
Martina Kaufmann: „Wir haben die Schuldenmauer durchbrochen.“(Bild: Christian Jauschowetz)

Im Budget hätte man gerne noch mehr eingespart. Aber es sei nicht mehr möglich gewesen, es brauche vielfach gesetzliche Änderungen. „Es kann nach einem Jahr nicht alles enthalten sein. Wichtig sind kleine Schritte, damit wir nicht über unsere eigenen Beine fallen, um auch die großen Schritte zu schaffen.“ Kaufmann ist „felsenfest überzeugt, dass allen Regierungsmitgliedern bewusst ist, dass es systemische Veränderungen braucht“. 

Maßnahmen im Budget 2026

  • Teile der Parteienförderung werden um 15 Prozent gekürzt
  • An der FH Joanneum werden ab Wintersemester 2026 Studiengebühren eingehoben. 
  • Nulllohnrunde für Landespolitiker, geringerer Abschluss für Landesbedienstete
  • Verschärfung der Sozialhilfe, harter Sparkurs im Bereich Asyl und Integration
  • Jede dritte Stelle in der Landesverwaltung wird nicht nachbesetzt. 
  • Aussetzung der Steiermark-Schau, weniger Geld für das Universalmuseum Joanneum und der Bühnen Graz
  • Kürzungen bei landesinternen Klimaprojekten und dem Radwegausbau

Die große Frage wird ohnehin sein: Wie weit geht die Landesregierung 2027? Wird der Sparkurs verschärft? Und werden echte Reformen angegangen? 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Niko SwatekLambert SchönleitnerMax Lercher
DeutschlandÖsterreichSteiermarkGraz
ÖVPSPÖKPÖNEOS
Sparkurs
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf