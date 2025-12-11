Die Steirer halten neuen Stabilitätspakt nicht ein

„Landesregierung hofft auf ein Wunder“

„Noch nie hatte eine Landesregierung so viel Geld zur Verfügung. Noch nie hat man so wenig daraus gemacht“, spricht NEOS-Chef Niko Swatek die steigenden Einnahmen an. Gleichzeitig explodieren aber die Ausgaben vor allem in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales und Verwaltung. Interessant ist, dass Swatek nicht Ehrenhöfer, sondern vor allem FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek in die Pflicht nimmt. Dieser müsse endlich Reformen auf den Tisch legen. Die Regierung hoffe stattdessen „auf ein Wunder“.