Rauch: Swiss-Maschine musste in Graz notlanden

Die Maschine war laut Schweizer Medienberichten am Montag um 16.35 Uhr in Bukarest (Rumänien) gestartet. Mit 74 Passagierinnen und Passagieren sowie fünf Crewmitgliedern an Bord wollte sie nach Zürich. In der Schweiz kam das Flugzeug jedoch nie an. Verantwortlich dafür sind Triebwerksprobleme und Rauch in der Kabine und im Cockpit.