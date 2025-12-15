Premier League
ManUtd lead 1-0, 2-1 and 4-3 – but don’t win!
Another setback for Manchester United: England's record champions missed out on an important victory in the battle for a Champions League place at the end of the 16th round of the Premier League!
Neither an interim 1:0 nor a 2:1 or even a 4:3 were enough for the "Red Devils" to secure a three-pointer in the end - in a crazy goal spectacle, they ultimately drew 4:4 with AFC Bournemouth ...
It had all started so well for Man United, who took the lead in the 13th minute at Old Trafford with a goal from Amad Diallo. Antoine Semenyo's equalizer (40') only dampened the spirits of the home fans briefly, as Casemiro put coach Rúben Amorim's side back in front before the break (45-4).
Knockout for the home side?
After the restart, things came thick and fast for Man United: First Evanilson (46) and soon after Marcus Tavernier (52) turned the game in Bournemouth's favor. The knockout for the home side? Not at all! Bruno Fernandes and Matheus Cunha turned the game around with a double strike in the 77th and 79th minutes. But a definitive one?
No! Joker Eli Kroupi scored another five minutes later after an ideal pass from Alejandro Jimenez to make it 4:4 - and thus right into the heart of all those who hold Manchester United in high regard. And it was to stay at 4:4 ...
