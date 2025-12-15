Beunruhigend und beruhigend | Harte Jahre

Beunruhigend und beruhigend. Es war im März, also vor etwas mehr als einem Dreivierteljahr: Die neue türkis-rot-pinke Regierung war nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen Anfang Jänner und den darauffolgenden fruchtlosen Koalitionsgesprächen zwischen Herbert Kickl und dem damals neuen ÖVP-Chef Christian Stocker doch noch zustande gekommen. Viele im Land – außer FPÖ-Anhänger – atmeten ein wenig auf. Vielversprechend schien sie zwar nicht, die erste Dreier-Koalition, aber wenigstens hatten die so grundunterschiedlichen Parteien letzten Endes doch zueinander gefunden. Der wegen seiner vermeintlich stoischen Ruhe „Buddha“ titulierte neue Kanzler Stocker nahm das Schicksal des Landes in die Hand, mit seinen Regierungspartnern versuchte er gebremsten Optimismus zu verbreiten, schränkte aber ein, die Österreicher müssten sich auf „zwei harte Jahre“ vorbereiten. Das klang beunruhigend und beruhigend zugleich.