Wie man den Christbaum sicher heimbringt

Für den Transport am Dach gilt: Den Baum stabil mit Zurrgurten befestigen, die Spitze zeigt idealerweise nach hinten. Ein Netz über dem Baum sorgt für zusätzliche Sicherung. Im Innenraum: Den Baum wenn möglich quer einladen und fest verzurren, damit er bei einer Vollbremsung nicht zum gefährlichen Geschoss wird. Die Sicht der Lenkerin bzw. des Lenkers darf weder durch den Baum noch durch Spanngurte oder Transporthilfen eingeschränkt sein. Besonders der Blick in Rückspiegel und Seitenscheiben muss jederzeit frei bleiben, warnt der ARBÖ.