Wie man den Christbaum sicher heimbringt

Wer einen großen Christbaum transportieren muss, sollte unbedingt bestimmte Sicherheitsmaßnahmen beachten. Sonst kann der festliche Schmuck zum gefährlichen Geschoss werden.
Weihnachten rückt immer näher, für viele gehört ein festlich geschmückter Baum einfach dazu – doch wie diesen mit dem Auto sicher nach Hause transportieren? Für den Weihnachtsbaum gelten die selben Bestimmungen wie für jede andere Ladung. Ein unsachgemäßer Transport kann nicht nur gefährlich werden, es drohen auch Strafen.
Für den Transport am Dach gilt: Den Baum stabil mit Zurrgurten befestigen, die Spitze zeigt idealerweise nach hinten. Ein Netz über dem Baum sorgt für zusätzliche Sicherung. Im Innenraum: Den Baum wenn möglich quer einladen und fest verzurren, damit er bei einer Vollbremsung nicht zum gefährlichen Geschoss wird. Die Sicht der Lenkerin bzw. des Lenkers darf weder durch den Baum noch durch Spanngurte oder Transporthilfen eingeschränkt sein. Besonders der Blick in Rückspiegel und Seitenscheiben muss jederzeit frei bleiben, warnt der ARBÖ.
Weiters sollte vor Fahrtantritt überprüft werden, ob Handbremse, Schalthebel, Gurtschlösser und andere Bedienelemente gut erreichbar und problemlos zu bedienen sind. Alte Decken oder Plastikfolien als Unterlage schützen das Auto zudem vor Verschmutzung.
