In Bregenz freut man sich über die „Bonuspunkte“

Jetzt jedenfalls schaut die Lage gleich ein wenig anders aus für die Bregenzer. Aus dem beinahe hoffnungslosen Schlusslicht wurde eines, das bis auf drei Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz herangerückt ist. „Wir haben immer noch einiges aufzuholen, aber jetzt sind wir nicht mehr abgeschlagen“, sagt Prirsch, der jetzt mit seinen Teamkollegen erst einmal Freizeit genießen kann. „Der Coach hat gesagt, wir sollen eine Woche runterfahren und unsere Kräfte sammeln. Die werden wir fürs Frühjahr brauchen. Wir haben einen Herbst gespielt, den man sich eigentlich nicht leisten kann. Das darf nicht noch einmal passieren. Wir müssen punkten, egal wie. Fußballromantiker kann man sein, wenn es gut läuft“, so der 27-jährige Defensivmann.