Neue Zolldrohung

Trump: Mexiko gefährdet Viehzucht in Texas

Außenpolitik
09.12.2025 07:11
Der Grenzfluss Rio Grande
Der Grenzfluss Rio Grande(Bild: APA/John Moore/Getty Images/AFP)

US-Präsident Donald Trump droht Mexiko in einem Streit um die Verteilung von Wasserreserven in der Grenzregion mit Strafzöllen von fünf Prozent. Der Republikaner wirft den Mexikanern vor, den Vereinigten Staaten nicht genügend Wasser zu überlassen und damit die Viehzucht in Texas zu gefährden.

0 Kommentare

Gemäß einem Vertrag aus dem Jahr 1944 muss Mexiko aus seinem Einzugsbereich des Rio Grande in der östlichen Hälfte des gemeinsamen Grenzgebiets Wasser an die USA abgeben. Dafür erhält das Land im Gegenzug Wasser aus dem weiter westlich gelegenen Rio Colorado. Immer wieder kommt es bei den Verteilungsfragen aber zu Streit – vor allem in Zeiten akuter Trockenheit.

Ultimatum bis 31. Dezember
Trump pocht auf fast eine Milliarde Kubikmeter Wasser, die den USA in den vergangenen fünf Jahren vorenthalten worden seien. Bis zum 31. Dezember müsse knapp ein Viertel dieser Menge freigegeben werden, der Rest dann bald folgen, heißt es in einem Posting des Präsidenten auf dessen Social-Media-Plattform Truth Social.

Bis jetzt habe Mexiko nicht reagiert, und das sei sehr unfair gegenüber US-Landwirten, die dieses dringend benötigte Wasser verdienten, schreibt Trump. Deshalb habe er die nötigen Vorbereitungen getroffen und Genehmigungen erteilt, um einen Strafzoll von fünf Prozent auf mexikanische Importe in die USA zu erheben.

