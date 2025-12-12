Schrecksekunden | Wow-Momente

Schrecksekunden. Geballte politische Prominenz, vom Bundespräsidenten über Bundeskanzler, Vizekanzler, Infrastrukturminister bis zu den Landeshauptleuten von Kärnten und der Steiermark gerade noch auf der großen Bühne in Graz – und kaum eine Dreiviertelstunde später in Klagenfurt. Wie geht das? Wo man doch bisher mit dem Auto gut eineinhalb Stunden, mit dem Zug fast drei Stunden braucht, um von der einen in die andere Stadt zu kommen. Die schnelle Ortsveränderung von der sonnigen Steiermark in das nebelverhangene Kärnten gelang gestern erstmals mit einer Hochgeschwindigkeitsfahrt durch den nigelnagelneuen Koralmtunnel. Für die Eröffnung der ersten großen Bundesbahn-Neubaustrecke seit mehr als 100 Jahren war die Politprominenz nach Graz an- und danach nach Klagenfurt weitergereist. Der Großteil der Ehrengäste kehrte wenig später auch schon wieder aus Kärnten in die Steiermark zurück. Dabei jedoch wurde ordentlich Staub aufgewirbelt, der zu Schrecksekunden führte…