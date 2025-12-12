Schrecksekunden | Wow-Momente

Schrecksekunden. Geballte politische Prominenz, vom Bundespräsidenten über Bundeskanzler, Vizekanzler, Infrastrukturminister bis zu den Landeshauptleuten von Kärnten und der Steiermark gerade noch auf der großen Bühne in Graz – und kaum eine Dreiviertelstunde später in Klagenfurt. Wie geht das? Wo man doch bisher mit dem Auto gut eineinhalb Stunden, mit dem Zug fast drei Stunden braucht, um von der einen in die andere Stadt zu kommen. Die schnelle Ortsveränderung von der sonnigen Steiermark in das nebelverhangene Kärnten gelang gestern erstmals mit einer Hochgeschwindigkeitsfahrt durch den nigelnagelneuen Koralmtunnel. Für die Eröffnung der ersten großen Bundesbahn-Neubaustrecke seit mehr als 100 Jahren war die Politprominenz nach Graz an- und danach nach Klagenfurt weitergereist. Der Großteil der Ehrengäste kehrte wenig später auch schon wieder aus Kärnten in die Steiermark zurück. Dabei jedoch wurde ordentlich Staub aufgewirbelt, der zu Schrecksekunden führte…
Wow-Momente. Tatsächlich gab es kurz nach der Durchfahrt des „Ehrenzuges“ Großalarm im Koralmtunnel: 20 Feuerwehren und fast 100 Rotkreuzleute rückten an, der Einsatzzug rollte in den Tunnel. Das, was nach einer Rauchwolke aus dem Ostportal ausgesehen hatte entpuppte sich schließlich als Staubwolke. Das sei, hieß es danach von den Bundesbahnen, nichts Ungewöhnliches bei neuen Tunnels. Die nächsten Sonderzüge konnte jedenfalls – wenn auch mit Verspätung – anrollen. Oder besser gesagt: Durchflitzen. Echte Wow-Momente inbegriffen. Entlang der Pyhrnautobahn in der Steiermark meint man, die Autos würden stehen – auch wenn sie mit Tempo 130 fahren, denn so viel schneller rollt der Zug. Und den Tunnel hat man, kaum ist der Zug in ihn eingefahren, auch schon wieder hinter sich. Dabei ist er 33 Kilometer lang und damit der sechstlängste der Welt. Ein echtes Erlebnis, probieren Sie es aus!
Kommen Sie gut durch den Samstag!
