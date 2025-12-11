Europa League
Historic! Arnautovic in the starting eleven against Sturm
ÖFB star Marko Arnautovic is in the starting eleven for Red Star Belgrade against Sturm Graz - it is a historic appearance for the 36-year-old Viennese ...
Arnautovic has never played a competitive match as a professional against an Austrian team. The last time he was in the line-up for a competitive match in his home country was as a 17-year-old. It was on June 16, 2006, when Arnautovic played for FAC against IC Favoriten in the Vienna league and scored in a 1-1 draw.
Wandering bird
This was followed by a move to Twente Enschede in the Netherlands, then to Inter Milan, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, SH SIPG in China, Bologna, Inter again and last summer to Red Star, with whom he is making his first appearance in Austria for 19 years in the Europa League against Sturm - aside from his appearances in the ÖFB team, of course.
