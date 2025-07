Bahnübergänge: Grünes Licht für mehr Sicherheit

Land verordnete neue Schrankenanlage

Die ÖBB wurden vom Amt der Landesregierung auch per Bescheid am 20. Jänner dieses Jahres dazu verpflichtet, in Wieselburg bei der Eisenbahnkreuzung in der Manker Straße eine zukunftsträchtige Schrankenanlage mit Lichtzeichen zu errichten.