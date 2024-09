Einheimischentarife nur noch durch die Vordertür

Vorverkaufsfenster als Neuerung

Auch auf EU-Ebene sind die Einheimischentarife ins Visier geraten. Die Klage liegt wie berichtet zwar seit Juli auf Eis, die Verbundkarten haben aber trotzdem reagiert und eine – aus ihrer Sicht – praktikable Lösung gefunden: „Die Seilbahnunternehmen sind trotz dieser Situation der Rechtsunsicherheit bemüht, weiter attraktive Bedingungen für die Bevölkerung sicherzustellen. Dazu hat man seitens der Kartenverbünde Vorverkaufsfenster geschaffen, in denen es möglich sein wird, günstige Tarife aufrechtzuerhalten“, betonten am Donnerstag Thomas Schroll, Prokurist beim Freizeitticket, und Reinhard Klier, Tirols Seilbahnsprecher. „Die Bevölkerung, die dieses Angebot nützen will, ist also aufgerufen, rechtzeitig im Herbst zu den Vorverkaufsstellen im Land zu kommen.“