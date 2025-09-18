Tourismuskommissar sagt Ja zu Einheimischentarifen

Zunächst Rechtsprüfung und Begründung der Tarife

Aktuell müssten aber die EU-Tourismusregionen und somit auch Tirol – wo ein Verbot der Einheimischentarife zuletzt für massiven politischen Unmut in der schwarz-roten Landesregierung geführt hatte – noch etwas Geduld haben. „Im Moment geht es für die Regionen darum, darauf zu schauen, dass die speziellen Preise nicht mit geltendem EU-Recht kollidieren“, so Tzitzikostas. Auch forderte er die Regionen auf, die Gründe für Einheimischentarife zu präsentieren: „Es ist wichtig für uns zu wissen, warum es dort jeweils spezielle Preise geben sollte.“