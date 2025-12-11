Serious fall
Olympic champion flown to hospital by helicopter
Fears for Michelle Gisin! The Swiss athlete was flown to hospital by helicopter on Thursday after a serious fall in the second downhill training session in St. Moritz.
Michelle Gisin's participation in the Olympic Games is in doubt. The 32-year-old crashed in downhill training after losing control of her skis and flying into the safety nets without braking. Lindsey Vonn from the USA, who started immediately afterwards, had to abandon her run as a result.
The two-time Olympic champion was then flown by rescue helicopter to the Gut Clinic in Chur; the Swiss skier is likely to have suffered a knee injury, but an exact diagnosis is not yet known. It is questionable whether Gisin will be able to take part in the Olympic Games in Cortina in February.
With her fall, the Swiss skiers' bad luck with injuries continued. Lara Gut-Behrami is out for the entire season due to a serious knee injury and Corinne Suter is out for around a month due to injuries suffered last week in St. Moritz - a torn muscle fiber in her lower left leg and a bruise in her left knee joint.
Ortlieb fastest ÖSV lady
In the training run, which was affected by poor visibility and therefore around two seconds slower than the previous day, another Swiss racer, Joana Hählen with bib number 56, set the fastest time. The best Austrian on her comeback weekend after breaking her lower leg was Nina Ortlieb from Vorarlberg in ninth place, 0.48 seconds behind, followed unexpectedly by Anna Schilcher as the second-best ÖSV skier (+0.63). Christina Ager (12th/+0.79), Mirjam Puchner (17th/+0.96) and Cornelia Hütter (18th/+0.97) followed from an ÖSV perspective.
