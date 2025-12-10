Mürztal: Warum ein Bus-Verkauf für Aufregung sorgt

Linienverkehr: Vertrag läuft bis 2031

Befürchtet wird sogar, dass auch der Linienverkehr der Steiermarkbahn in der Region eingestellt wird. Das wird im Verkehrsressort des Landes (Claudia Holzer, FPÖ) bestritten, der Vertrag laufe bis Ende Juni 2031. Übrigens: Die Steiermarkbahn zieht sich jetzt an ihrem letzten Standort vom Reisebusgeschäft zurück „und kann sich auf die Kernaufgabe des Unternehmens, die Erbringung von Verkehrsleistungen im Kraftfahrlinienbetrieb, konzentrieren“.