Dichter Nebel: Unfälle auf A12 fordern Verletzte

Auf Lkw aufgeschoben

In den zweiten Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt. Wegen eines Staus musste ein einheimischer Lkw-Lenker (46) stark abbremsen. Ein dahinter fahrender einheimischer Pkw-Lenker (25) bemerkte das Bremsmanöver und trat ebenfalls kräftig auf die Bremsen. „Ein wiederum dahinter fahrender einheimischer Lkw-Lenker (33) wollte andere Sattelzüge überholen und fuhr auf den Pkw des 25-Jährigen auf. Das Auto wurde folglich auf den anderen Lkw aufgeschoben. Bei dem Unfall zog sich der Autolenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde im Landeskrankenhaus Hall behandelt.