Dichter Nebel: Unfälle auf A12 fordern Verletzte

Dichter Nebel wurde mehreren Verkehrsteilnehmern am Dienstag auf der Inntalautobahn A12 in Tirol zum Verhängnis. Im Gemeindegebiet von Pettnau ereigneten sich praktisch zeitgleich zwei schwere Verkehrsunfälle. Zwei Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.
Die beiden Unfälle ereigneten sich exakt zur gleichen Zeit, nämlich um 7.15 Uhr. Zu dieser Zeit herrschte bei der Inntalautobahn in Pettnau dichter Nebel und die Fahrbahn war nass. „Wegen des Verkehrs bremste ein ungarischer Lkw-Lenker (46) das Fahrzeug ab. Eine dahinter fahrende einheimische Pkw-Lenkerin (45) fuhr auf den Lkw auf, kam in Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen“, heißt es von den Ermittlern.
Die 45-Jährige zog sich bei dem Crash „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu und wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Auf Lkw aufgeschoben
In den zweiten Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt. Wegen eines Staus musste ein einheimischer Lkw-Lenker (46) stark abbremsen. Ein dahinter fahrender einheimischer Pkw-Lenker (25) bemerkte das Bremsmanöver und trat ebenfalls kräftig auf die Bremsen. „Ein wiederum dahinter fahrender einheimischer Lkw-Lenker (33) wollte andere Sattelzüge überholen und fuhr auf den Pkw des 25-Jährigen auf. Das Auto wurde folglich auf den anderen Lkw aufgeschoben. Bei dem Unfall zog sich der Autolenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde im Landeskrankenhaus Hall behandelt.
