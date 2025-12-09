Tödlicher Absturz blieb womöglich lange unbemerkt

Den Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der Einheimische allein im Fahrzeug befunden haben, als er aus noch unbekannter Ursache wohl von der Straße abkam und rund 55 Meter über steiles, unwegsames Gelände abstürzte. Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen und dürfte im Gelände sowie bei Nebel nicht sofort sichtbar gewesen sein.