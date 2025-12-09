Tödlicher Absturz blieb womöglich lange unbemerkt

Bei einem schrecklichen Autounfall im Tiroler Zillertal ist ein 35-jähriger Einheimischer verstorben. Der Mann stürzte in Stummerberg mit seinem Wagen einen Abhang hinab. Wann es dazu kam, ist noch unklar – ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer entdeckte das Wrack womöglich erst viel später. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.
Den Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der Einheimische allein im Fahrzeug befunden haben, als er aus noch unbekannter Ursache wohl von der Straße abkam und rund 55 Meter über steiles, unwegsames Gelände abstürzte. Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen und dürfte im Gelände sowie bei Nebel nicht sofort sichtbar gewesen sein.
Wann der Unfall passiert ist, sei laut Polizei deshalb noch völlig unklar. „Eine unbeteiligte Person hat den Unfall gemeldet“, berichtet eine Sprecherin der „Krone“. Die angeforderten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Mann tun.
War allein im Fahrzeug, noch nicht geborgen
Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Einheimische zum Unfallzeitpunkt allein im Fahrzeug befunden hat und dieser auch allein beteiligt war. Näheres war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. Die Bergung des Wracks gestaltete sich im steilen Gelände als schwierig.
