Streit vor Lokal endet mit Faustschlag ins Gesicht

Wild ging es in der Nacht auf Mittwoch vor einem Lokal in der Tiroler Landeshauptstadt zu! Ein Deutscher (19) und ein Tiroler (37) gerieten aneinander. Es dauerte nicht lange, bis der 37-Jährige die Fäuste sprechen ließ.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen Mitternacht. Vor einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt gerieten der 37-Jährige und der 19-Jährige aus noch unbekannter Ursache in einen Streit. Bald darauf flogen zwischen den beiden die Fetzen bzw. die Fäuste. „Der 37-Jährige verpasste dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde“, heißt es von den Ermittlern.
Bei Fahndung geschnappt
Der Tiroler konnte zunächst flüchten, wurde aber bald darauf von einer Polizeistreife im Zuge der Fahndung geschnappt und festgenommen. Der genaue Hergang des Streits ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Verletzungsgrad des 19-Jährigen wird von den Beamten als „leicht“ eingestuft.
