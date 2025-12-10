Streit vor Lokal endet mit Faustschlag ins Gesicht

Ereignet hat sich der Vorfall gegen Mitternacht. Vor einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt gerieten der 37-Jährige und der 19-Jährige aus noch unbekannter Ursache in einen Streit. Bald darauf flogen zwischen den beiden die Fetzen bzw. die Fäuste. „Der 37-Jährige verpasste dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde“, heißt es von den Ermittlern.