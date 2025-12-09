Zimmerbrand: Innsbrucker Notschlafstelle evakuiert

Zu dem Brand kam es laut Polizei gegen Mitternacht in einem Zimmer im zweiten Stock der Notunterkunft, der Auslöser dürfte eine defekte Batterie gewesen sein. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Arzl drang laut „Krone“-Informationen bereits dichter Rauch aus einem Fenster, Teile des Gebäudes waren bereits evakuiert.