Zimmerbrand: Innsbrucker Notschlafstelle evakuiert

In der Nacht auf Dienstag brach in der Notschlafstelle im Innsbrucker Schusterbergweg ein Feuer aus. 120 Personen mussten das Gebäude verlassen, drei Männer (28, 38 und 51) erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Zu dem Brand kam es laut Polizei gegen Mitternacht in einem Zimmer im zweiten Stock der Notunterkunft, der Auslöser dürfte eine defekte Batterie gewesen sein. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Arzl drang laut „Krone“-Informationen bereits dichter Rauch aus einem Fenster, Teile des Gebäudes waren bereits evakuiert.
Gegen 0 Uhr kam es im zweiten Stock der Gemeinschaftsunterkunft vermutlich durch eine defekte Batterie zu einem Brand.
Die Polizei in einer Aussendung
120 Personen betroffen, drei Verletzte
Die Einsatzkräfte begannen mit den Löscharbeiten und brachten auch die restlichen Personen ins Freie. Dem Roten Kreuz zufolge waren insgesamt 120 Personen betroffen.
Zwei Einheimische (38 und 51) sowie ein 28-jähriger Iraker erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden von der Rettung in die Klinik gebracht.
Teile des Gebäudes unbewohnbar
Beim Brand entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe sich noch nicht beziffern lässt. Wie die Polizei mitteilte, ist der zweite Stock der Notschlafstelle vorübergehend nicht mehr bewohnbar.
