Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Männer im Spital

Zimmerbrand: Innsbrucker Notschlafstelle evakuiert

Tirol
09.12.2025 09:00
Im zweiten Stock der Notschlafstelle im Schusterbergweg brach das Feuer aus.
Im zweiten Stock der Notschlafstelle im Schusterbergweg brach das Feuer aus.(Bild: Zeitungsfoto.at)

In der Nacht auf Dienstag brach in der Notschlafstelle im Innsbrucker Schusterbergweg ein Feuer aus. 120 Personen mussten das Gebäude verlassen, drei Männer (28, 38 und 51) erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Zu dem Brand kam es laut Polizei gegen Mitternacht in einem Zimmer im zweiten Stock der Notunterkunft, der Auslöser dürfte eine defekte Batterie gewesen sein. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Arzl drang laut „Krone“-Informationen bereits dichter Rauch aus einem Fenster, Teile des Gebäudes waren bereits evakuiert. 

Zitat Icon

Gegen 0 Uhr kam es im zweiten Stock der Gemeinschaftsunterkunft vermutlich durch eine defekte Batterie zu einem Brand.

Die Polizei in einer Aussendung

120 Personen betroffen, drei Verletzte
Die Einsatzkräfte begannen mit den Löscharbeiten und brachten auch die restlichen Personen ins Freie. Dem Roten Kreuz zufolge waren insgesamt 120 Personen betroffen.

Zwei Einheimische (38 und 51) sowie ein 28-jähriger Iraker erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden von der Rettung in die Klinik gebracht. 

Teile des Gebäudes unbewohnbar
Beim Brand entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe sich noch nicht beziffern lässt. Wie die Polizei mitteilte, ist der zweite Stock der Notschlafstelle vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.547 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.148 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Ausland
Hepatitis-Epidemie besorgt unser Nachbarland
96.037 mal gelesen
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland bereits nachgewiesen, 32 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf