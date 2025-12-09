Österreichs größtes Powder-Labor startet durch!

Es ist längst mehr als ein Event – es ist ein Fixpunkt für alle, die den Schnee lieber unverspurt unter den Brettern haben: Das FreerideTestival geht 2026 in seine zwölfte Runde. Vier Destinationen in Österreich öffnen ihre Hänge, um das zu bieten, was Freerider wirklich wollen: Powder, Profi-Inputs und das neueste Material der kommenden Saison.
Mehr als 40 Top-Marken reisen mit Ski, Boards, Sicherheitsausrüstung, Bekleidung und Zubehör an – ein rollendes Freeride-Labor für alle, die wissen wollen, was nächstes Jahr im Pulver funktioniert. Von Einsteigerinnen bis Experten: Hier kommt jeder auf seine Linie.
Neben Materialtests gibt’s geführte Freeride- und Freetouren, Workshops zu Lawinensicherheit, Techniktrainings und exklusive Touren gemeinsam mit Profis und zertifizierten Guides.
Auch Telemark-Fans und Snowboarder dürfen jubeln: Die NTN-Demotour, Goodboards, Head und Burton sind ebenfalls mit an Bord.
Als Wetter-Partner liefert PowderGuide für jeden Stopp die Schnee-&-Wetter-Updates direkt auf freeride-testival.com.
Die vier Stopps im Überblick:
Hochfügen – 24. bis 25. Jänner 2026
Weitläufig, hochalpin und schneesicher bis ins Frühjahr: Hochfügen ist der Powder-Klassiker im Zillertal. Am 8er Jet geht’s direkt von der Talstation in ein Terrain, das von kurzen Hikes bis zu langen Abfahrten alles bietet. Besonders beliebt bei Fortgeschrittenen.
Silvretta Montafon – 7. bis 8. Februar 2026
Varianten ohne Ende – von sanft bis steil. Das Testival findet an der Valisera Bahn statt, die mitten ins Herz des Montafoner Geländes führt. Neu 2026: Afterhour auf der Terrasse der Bella Nova Hütte. Powder & Party – selten so gut kombiniert.
Warth-Schröcken – 7. bis 8. März 2026
Einer der schneereichsten Spots der Alpen – und ein Freeride-Mekka, das den Powder-Kult zurecht pflegt. Vom Jägeralp-Express geht’s direkt in hochalpines Gelände, mit Zugang zu Lech, Zürs und sogar bis St. Anton. Mehr Freeride-Potenzial auf einem Fleck findet man kaum.
Stubaier Gletscher – 21. bis 22. März 2026
Bis auf 3.210 Meter Höhe geht’s beim größten Gletscher-Event der Serie. Perfekte Schneebedingungen bis in den späten Frühling inklusive. Für den Nachwuchs gibt’s spezielle Programme von Safety Shredder und Phaenom – spielerisch, sicher und professionell geführt.
Ein Testival mit Geschichte
Seit 2013 hat sich das FreerideTestival zur größten Freeride-Testreihe des Alpenraums entwickelt. Nirgendwo sonst kommen Einsteiger, Experten, Marken, Guides und Community so unkompliziert zusammen.
Im Fokus: Ausprobieren, lernen, erleben – und gemeinsam Powder-Geschichten schreiben.
Anmeldung unter www.freeride-testival.com
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.