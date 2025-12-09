Österreichs größtes Powder-Labor startet durch!

Es ist längst mehr als ein Event – es ist ein Fixpunkt für alle, die den Schnee lieber unverspurt unter den Brettern haben: Das FreerideTestival geht 2026 in seine zwölfte Runde. Vier Destinationen in Österreich öffnen ihre Hänge, um das zu bieten, was Freerider wirklich wollen: Powder, Profi-Inputs und das neueste Material der kommenden Saison.