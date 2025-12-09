Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FreerideTestival 2026:

Österreichs größtes Powder-Labor startet durch!

Bergkrone Kurzmeldungen
09.12.2025 19:29
Das FreerideTestival geht im Jahr 2026 in die bereits zwölfte Runde.
Das FreerideTestival geht im Jahr 2026 in die bereits zwölfte Runde.(Bild: Hannes Wallner)

Es ist längst mehr als ein Event – es ist ein Fixpunkt für alle, die den Schnee lieber unverspurt unter den Brettern haben: Das FreerideTestival geht 2026 in seine zwölfte Runde. Vier Destinationen in Österreich öffnen ihre Hänge, um das zu bieten, was Freerider wirklich wollen: Powder, Profi-Inputs und das neueste Material der kommenden Saison.

0 Kommentare

Mehr als 40 Top-Marken reisen mit Ski, Boards, Sicherheitsausrüstung, Bekleidung und Zubehör an – ein rollendes Freeride-Labor für alle, die wissen wollen, was nächstes Jahr im Pulver funktioniert. Von Einsteigerinnen bis Experten: Hier kommt jeder auf seine Linie.

Neben Materialtests gibt’s geführte Freeride- und Freetouren, Workshops zu Lawinensicherheit, Techniktrainings und exklusive Touren gemeinsam mit Profis und zertifizierten Guides.

Auch Telemark-Fans und Snowboarder dürfen jubeln: Die NTN-Demotour, Goodboards, Head und Burton sind ebenfalls mit an Bord.

Als Wetter-Partner liefert PowderGuide für jeden Stopp die Schnee-&-Wetter-Updates direkt auf freeride-testival.com.

Die vier Stopps im Überblick:
Hochfügen – 24. bis 25. Jänner 2026
Weitläufig, hochalpin und schneesicher bis ins Frühjahr: Hochfügen ist der Powder-Klassiker im Zillertal. Am 8er Jet geht’s direkt von der Talstation in ein Terrain, das von kurzen Hikes bis zu langen Abfahrten alles bietet. Besonders beliebt bei Fortgeschrittenen.

Silvretta Montafon – 7. bis 8. Februar 2026
Varianten ohne Ende – von sanft bis steil. Das Testival findet an der Valisera Bahn statt, die mitten ins Herz des Montafoner Geländes führt. Neu 2026: Afterhour auf der Terrasse der Bella Nova Hütte. Powder & Party – selten so gut kombiniert.

Warth-Schröcken – 7. bis 8. März 2026
Einer der schneereichsten Spots der Alpen – und ein Freeride-Mekka, das den Powder-Kult zurecht pflegt. Vom Jägeralp-Express geht’s direkt in hochalpines Gelände, mit Zugang zu Lech, Zürs und sogar bis St. Anton. Mehr Freeride-Potenzial auf einem Fleck findet man kaum.

Stubaier Gletscher – 21. bis 22. März 2026
Bis auf 3.210 Meter Höhe geht’s beim größten Gletscher-Event der Serie. Perfekte Schneebedingungen bis in den späten Frühling inklusive. Für den Nachwuchs gibt’s spezielle Programme von Safety Shredder und Phaenom – spielerisch, sicher und professionell geführt.

Ein Testival mit Geschichte
Seit 2013 hat sich das FreerideTestival zur größten Freeride-Testreihe des Alpenraums entwickelt. Nirgendwo sonst kommen Einsteiger, Experten, Marken, Guides und Community so unkompliziert zusammen.

Im Fokus: Ausprobieren, lernen, erleben – und gemeinsam Powder-Geschichten schreiben.

Anmeldung unter www.freeride-testival.com

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Die Peeralm wird auch um diese Jahreszeit von der Sonne verwöhnt.

Nix wie los

Mit Kind, Kegel und der Rodel auf die Peeralm

Eintauchen in das wildromantische Kochental lautete die Devise.

Nix wie los

Im Telfer Kochental einen Hauch Winter erleben

Eine Winterlandschaft, wie sie malerischer nicht sein könnte!

Wanderbare Steiermark

Sonne, Schnee, Berge: Traumhaftes Mitterndorf

Sloweniens zweitgrößte Stadt bietet eine Vielzahl malerischer Impressionen.

Wanderbare Steiermark

Stadt, Land, Fluss – und das alles an einem Tag

Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
152.747 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.822 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.328 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf