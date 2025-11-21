Stadt, Land, Fluss – und das alles an einem Tag

Über einen Steig geht es bergauf zum Aussichtspunkt „Bei den sieben Eichen“ und weiter zur Kalvarienbergkirche. Der Abstieg führt an Bildstöcken vorbei und dann links bergab zur Straße. Wir achten auf die kleinen Wegweiser und wandern über einen bewaldeten Hügel zu den drei Teichen (Trije Ribniki). Anschließend geht es wieder bergauf bis zum Pyramidenhügel (Piramida).