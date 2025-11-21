Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Stadt, Land, Fluss – und das alles an einem Tag

Steiermark
21.11.2025 11:00
Sloweniens zweitgrößte Stadt bietet eine Vielzahl malerischer Impressionen.
Sloweniens zweitgrößte Stadt bietet eine Vielzahl malerischer Impressionen.(Bild: Weges)

Diesmal „entführen“ uns Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti über die steirische Grenze hinaus ins benachbarte Slowenien – nach Marburg, eine Stadt, die Top-Bedingungen für gemütliche Touren bietet.

0 Kommentare

Marburg, zweitgrößte Stadt Sloweniens und bedeutendes Zentrum der Štajerska (Untersteiermark), vereint historische Stadtstruktur mit unmittelbarer Naturnähe. Vom Zentrum aus führen zahlreiche Wege durch Parkanlagen, über bewaldete Hügel und vorbei an kleineren Teichen zu aussichtsreichen Geländekanten oberhalb des Drautals.

Unmittelbar nach dem Stadtpark findet sich der Einstieg zum Wanderweg mit herrlichen Ausblicken.
Unmittelbar nach dem Stadtpark findet sich der Einstieg zum Wanderweg mit herrlichen Ausblicken.(Bild: Weges)

Der Höhenzug des Pohorje-Gebirges bildet dabei stets eine markante Kulisse. Die Lage am Übergang zwischen Talboden und Hügelland macht die Stadt zu einem attraktiven Ausgangspunkt für alle, die urbanes Wandern mit landschaftlichem Erlebnis verbinden möchten.

Fazit: Stadt, Land, Fluss an einem Tag erwandern.

Wir starten beim Bahnhof und erreichen nach wenigen Minuten das Stadtzentrum. Vorbei am Tourismusbüro gelangen wir zur Draupromenade und spazieren flussaufwärts zur „Ältesten Weinrebe der Welt“. Von dort geht es durch schmale Gassen zurück zur Innenstadt und weiter Richtung „Mestni park“. Wir passieren die Domkirche und erreichen den Stadtpark, wo am nordwestlichen Ende der beschilderte Wanderweg beginnt.

Ob Kalvarienbergkirche, Pyramidenhügel oder die „Älteste Weinrebe“ der Welt – diese Tour wartet ...
Ob Kalvarienbergkirche, Pyramidenhügel oder die „Älteste Weinrebe“ der Welt – diese Tour wartet mit einigen Höhepunkten auf.(Bild: Weges)

Über einen Steig geht es bergauf zum Aussichtspunkt „Bei den sieben Eichen“ und weiter zur Kalvarienbergkirche. Der Abstieg führt an Bildstöcken vorbei und dann links bergab zur Straße. Wir achten auf die kleinen Wegweiser und wandern über einen bewaldeten Hügel zu den drei Teichen (Trije Ribniki). Anschließend geht es wieder bergauf bis zum Pyramidenhügel (Piramida).

Daten  & Fakten

  • Wanderdaten: 9,5 km/ 230 Hm/ Gehzeit ca. 3 h.
  • Anforderungen: leichte Wanderung; nicht eindeutig beschildert, sodass die digitale Navigation von Vorteil ist.
  • Ausgangspunkt: Hauptbahnhof Marburg (Maribor).
  • Anreise mit Öffis: täglich mehrere Direktzüge von Graz nach Marburg.
  • Einkehrmöglichkeiten: zahlreiche in der Stadt.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Vom höchsten Punkt genießen wir den Blick auf Maribor, das Drautal und das Pohorje-Gebirge. Der Rückweg führt zunächst ein kurzes Stück retour, anschließend folgen wir einer Forststraße, die uns zum Stadtpark und Hauptbahnhof bringt.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.275 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
166.145 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
145.790 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf