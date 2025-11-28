Sonne, Schnee, Berge: Traumhaftes Mitterndorf

Wir starten beim Bahnhof, folgen der Bahnhofstraße und biegen links in die Mitterndorferstraße ein. Beim Eislaufplatz zweigen wir links in eine Nebenstraße ab und erreichen den Einstieg in den Winterwanderweg. Nach der Unterführung von Bundesstraße und Bahnlinie gelangen wir in ein Waldstück und halten uns leicht links.