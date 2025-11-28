Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Sonne, Schnee, Berge: Traumhaftes Mitterndorf

Steiermark
28.11.2025 11:00
Eine Winterlandschaft, wie sie malerischer nicht sein könnte!
Eine Winterlandschaft, wie sie malerischer nicht sein könnte!

Bei idealen Bedingungen begleiten wir Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal auf einer leichten Winterwanderung im steirischen Salzkammergut – den mächtigen Grimming immer im Blick.

Der erste Schnee hat das Ausseerland – von den Gipfeln bis in die Tallagen – in eine herrliche Winterlandschaft verwandelt. Das weitläufige und sonnenverwöhnte Mitterndorfer Becken liegt zwischen den eindrucksvollen Bergen des Toten Gebirges und der Dachsteingruppe – eine von eiszeitlichen Gletscherströmen geformte Landschaft, die zum genussvollen Winterwandern einlädt.

Tief verschneit und sehr idyllisch präsentiert sich die Obersteiermark derzeit.
Tief verschneit und sehr idyllisch präsentiert sich die Obersteiermark derzeit.

Mächtig erhebt sich der Grimming, einst als „Mons Styriae altissimus“ (höchster Berg der Steiermark) bezeichnet, dessen steile Flanken nach allen Seiten abfallen und der während der gesamten Wanderung dominant präsent ist. Wer nach der Runde Wärme und Entspannung sucht, kann in der „GrimmingTherme“ zur Ruhe kommen und den Wintertag genussvoll ausklingen lassen.

Fazit: ein Wintertag, der in Erinnerung bleibt.

Die beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.
Die beiden „Krone"-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.

Wir starten beim Bahnhof, folgen der Bahnhofstraße und biegen links in die Mitterndorferstraße ein. Beim Eislaufplatz zweigen wir links in eine Nebenstraße ab und erreichen den Einstieg in den Winterwanderweg. Nach der Unterführung von Bundesstraße und Bahnlinie gelangen wir in ein Waldstück und halten uns leicht links.

Die Tour ist gut beschildert.
Die Tour ist gut beschildert.

Nach der Querung des Zauchenbachs (idyllischer Graben mit einer Holzbücke) erreichen wir eine kleine Siedlung, wandern weiter durch den Wald und über weitläufige Wiesenflächen. Vorbei an einer malerischen Kapelle geht’s nach Krungl. Im Ort halten wir uns links, überqueren kurz darauf die Bundesstraße und gehen rechts der leicht ansteigenden Straße entlang.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 7,4 km/ 50 Hm/ Gehzeit ca. 2 h.
  • Anforderungen: einfache Wanderung entlang eines beschilderten Winterwanderweges; ab Krungl fehlende Wegweiser; GPX-Track von Vorteil.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Bad Mitterndorf.
  • Einkehrmöglichkeiten: mehrere in Bad Mitterndorf; in Krungl das Hotel Kanzler, hotelkanzler.at.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Bei einer Holzhütte geht es geradeaus, dann führt der Winterwanderweg leicht bergab und rechts zurück ins Siedlungsgebiet. Über die Mitterndorferstraße und Bahnhofstraße erreichen wir wieder den Ausgangspunkt.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
