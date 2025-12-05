Mit Kind, Kegel und der Rodel auf die Peeralm

Starten wir mit einer kurzen, dafür sehr kinderfreundlichen Tour in die Rodelsaison 2025/2026. Die Wanderung zur Peeralm verläuft inmitten einer wundervollen Gebirgslandschaft im hinteren Navistal, das sich Anfang Dezember schon überwiegend winterlich verschneit zeigt. Die einfache Rodelbahn ohne nennenswerte Richtungsänderungen, über die auch der Aufstieg führt, ist bestens präpariert und hatte zuletzt – trotz doch recht warmer Witterung – über die gesamte Distanz keine aperen Stellen.