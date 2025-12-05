Mit Kind, Kegel und der Rodel auf die Peeralm

Im Navistal kann man bereits hervorragend rodeln, die Bahn von der Peeralm war Mitte der Woche in sehr gutem Zustand. Alternativ stellt eine reine Winterwanderung zu der Einkehr eine Option dar.
Starten wir mit einer kurzen, dafür sehr kinderfreundlichen Tour in die Rodelsaison 2025/2026. Die Wanderung zur Peeralm verläuft inmitten einer wundervollen Gebirgslandschaft im hinteren Navistal, das sich Anfang Dezember schon überwiegend winterlich verschneit zeigt. Die einfache Rodelbahn ohne nennenswerte Richtungsänderungen, über die auch der Aufstieg führt, ist bestens präpariert und hatte zuletzt – trotz doch recht warmer Witterung – über die gesamte Distanz keine aperen Stellen.
Oberhalb des Parkplatzes wandern wir bezeichnet auf dem Fahrweg bzw. der Rodelbahn gemütlich im Wald empor. Die Strecke verläuft vorerst nur mäßig ansteigend, es dauert aber nicht lange, bis das einzige steilere Stück beginnt. Man taucht bei dieser Tour ein in eine bemerkenswert pittoreske Szenerie abseits der Massen.
Die Strecke leitet in der Folge vorbei an der Abzweigung zur Seapnalm, überquert in einem Rechtsbogen den Bach und zieht anschließend die letzten Meter hinauf zur stattlichen Peeralm. Die hat man bereits in rund 45 Minuten erreicht. Das Berggasthaus wird auch um diese Jahreszeit an schönen Tagen von der Sonne verwöhnt, einkehren lohnt sich in jedem Fall.
Schließlich fällt der Startschuss für die erste, kurze Rodelpartie des Winters. Wie sehr die warmen Temperaturen der Bahn inzwischen zugesetzt haben, darüber erhält man telefonisch Auskunft bei der Hütte. Alternativ ginge sich eine reine Winterwanderung stets aus.
