Einbrecher drangen in unbewohntes Haus ein

Dominik Urmann
In Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel drangen am langen Wochenende unbekannte Täter in ein nicht bewohntes Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Die Einbrecher dürften den Ermittlern zufolge zwischen 6. Dezember, 18.30 Uhr, und 8. Dezember, 19 Uhr, zugeschlagen haben. Das Haus, in das sie einstiegen, befindet sich am Vorderen Sonnberg und ist derzeit nicht bewohnt.
Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas gestohlen haben und wenn ja, was, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizeiinspektion Kirchberg bittet um zweckdienliche Hinweise an die Telefonnummer 059133/7205.
