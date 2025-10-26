19-Jähriger verstarb: Volksanwaltschaft am Zug

Landesbeamte mit Demontage beschäftigt

Während das Rote Kreuz des Bezirks Liezen unter Hochdruck an einer Lösung arbeitet (in der letzten Ausschusssitzung mit allen leitenden Sanitätern und Ärzten sprach man sich für die Installierung eines eigenen Notarztstützpunktes aus), scheint man in Graz wieder damit beschäftigt zu sein, diese Bemühungen zu torpedieren: Das vom Roten Kreuz erarbeitete Konzept zur besseren notärztlichen Versorgung wird von Landesbeamten bereits zerpflückt; am Ende soll wieder übrig bleiben, dass es keinen Stützpunkt brauche bzw. dieser nicht umsetzbar sei . . .