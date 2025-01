Wohnen um 11€/m2: Davon können viele nur träumen

Eigentumswohnungen stehen nun im Fokus

Auch das Bauvolumen im Neubau war mit 370 Millionen Euro so hoch wie noch nie. „Trotz der allgemeinen Flaute am Immobilienmarkt konnten wir Projekte vorziehen und damit mehr Bauvorhaben als in den Jahren zuvor umsetzen. Diese zusätzlichen Wohnungen sind wichtig für die soziale Balance am Tiroler Immobilienmarkt“, ergänzt GBV-Obmann-Stellvertreter Alexander Zlotek. In den vergangenen zwei Jahren wurden insgesamt 1600 Eigentumswohnungen direkt errichtet oder über das Modell „Miete mit Kaufoption“ übereignet.