Messermann verschanzte sich in Wiener Zugabteil

Tobender schlug und trat um sich

Kurz darauf warf der Tobende das Messer aber weg, den Moment nutzten die Polizisten mit Unterstützung der WEGA und überwältigten ihn. Danach brachten sie den Verdächtigen aus dem Abteil und nahmen ihn fest. Kurz schien sich der 27-Jährige beruhigt zu haben, doch plötzlich begann er sich erneut wie wild zu wehren, schlug und trat mit Ellbogen und Beinen um sich und verletzte sogar zwei Beamte.