WEGA rückte an

Messermann verschanzte sich in Wiener Zugabteil

Wien
09.12.2025 12:30
Einsatz beim Wiener Margaretengürtel: Ein Mann hatte sich in einem Zugabteil verschanzt.
Einsatz beim Wiener Margaretengürtel: Ein Mann hatte sich in einem Zugabteil verschanzt.(Bild: P. Huber)

WEGA-Einsatz am Montagabend im Wiener Bezirk Favoriten: Ein tobender Mann hatte seine Wut zunächst an den Fensterscheiben einer Zuggarnitur ausgelassen, ehe er sich in eines der Abteile zurückzog und dort verschanzte. Die eintreffenden Beamten empfing er, indem er wild mit einem Messer fuchtelte ...

Gegen 18 Uhr trafen die Polizisten am Ort des Geschehens am Margaretengürtel ein. Der Verdächtige – ein 27-jähriger Iraner – hielt ein Klappmesser in den Händen und schlug wieder und wieder auf die bereits beschädigten Scheiben ein. 

Tobender schlug und trat um sich
Kurz darauf warf der Tobende das Messer aber weg, den Moment nutzten die Polizisten mit Unterstützung der WEGA und überwältigten ihn. Danach brachten sie den Verdächtigen aus dem Abteil und nahmen ihn fest. Kurz schien sich der 27-Jährige beruhigt zu haben, doch plötzlich begann er sich erneut wie wild zu wehren, schlug und trat mit Ellbogen und Beinen um sich und verletzte sogar zwei Beamte. 

Die Polizei behielt aber letztlich die Oberhand, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und angezeigt.

