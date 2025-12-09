Angestellte mit Pistole bedroht: Räuber flüchtig

Ein maskierter Mann überfiel mit einer Pistole bewaffnet am frühen Montagabend in Bad Fischau (NÖ) einen Drive-in und flüchtete mit der Beute. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.
Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in Bad Fischau im Bezirk Wiener Neustadt ab: Bei einem bewaffneten Raubüberfall kurz vor 17.30 Uhr bedrohte ein Maskierter zwei Angestellte einer Drive-In-Kasse mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Mann griff dann selbst in die Kassenlade und flüchtete anschließend mit der Beute.
Die Mitarbeiter blieben zum Glück unverletzt, erlitten aber einen Schock. Eine Alarmfahndung verlief vorerst negativ, die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Täter. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.
Fahndung nach Täter läuft
Der maskierte Unbekannte soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Der Mann sprach „bodenständigen Dialekt“ und trug einen schwarzen Kapuzen-Sweater und schwarze Stoffhandschuhe, er war mit einem schwarzen Halstuch maskiert. Bei der Waffe soll es sich um eine schwarze Pistole mit langem Lauf (22 bis 24 Zentimeter lang) handeln.
Die Polizei ersucht Personen, die am Montag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Bad Fischau gemacht haben, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.
