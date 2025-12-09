Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahnung nach Täter

Angestellte mit Pistole bedroht: Räuber flüchtig

Niederösterreich
09.12.2025 10:41
Der maskierte Täter bedrohte die Angestellten mit einer Waffe.
Der maskierte Täter bedrohte die Angestellten mit einer Waffe.(Bild: Christof Birbaumer)

Ein maskierter Mann überfiel mit einer Pistole bewaffnet am frühen Montagabend in Bad Fischau (NÖ) einen Drive-in und flüchtete mit der Beute. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

0 Kommentare

Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in Bad Fischau im Bezirk Wiener Neustadt ab: Bei einem bewaffneten Raubüberfall kurz vor 17.30 Uhr bedrohte ein Maskierter zwei Angestellte einer Drive-In-Kasse mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Mann griff dann selbst in die Kassenlade und flüchtete anschließend mit der Beute.

Die Mitarbeiter blieben zum Glück unverletzt, erlitten aber einen Schock. Eine Alarmfahndung verlief vorerst negativ, die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Täter. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Fahndung nach Täter läuft
Der maskierte Unbekannte soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Der Mann sprach „bodenständigen Dialekt“ und trug einen schwarzen Kapuzen-Sweater und schwarze Stoffhandschuhe, er war mit einem schwarzen Halstuch maskiert. Bei der Waffe soll es sich um eine schwarze Pistole mit langem Lauf (22 bis 24 Zentimeter lang) handeln.

Die Polizei ersucht Personen, die am Montag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Bad Fischau gemacht haben, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf