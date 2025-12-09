Bewohner nach Felssturz in Siedlung eingeschlossen

Der riesige Gesteinsbrocken löste sich am Montag gegen 18 Uhr aus einer Felswand, donnerte über ein Feld und blieb auf der Gemeindestraße, die in die Mühlbachsiedlung führt, liegen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, auch Schäden an Häusern oder Fahrzeugen blieben aus. Ein Radlader musste den Block entfernen.