Kern und Kurz | Zweimal Wunderwuzzi

Kern und Kurz. Geschichte kann sich wiederholen. Vor knapp zehn Jahren, als Werner Faymann als SPÖ-Chef noch die Republik regierte, wurde der Name des damaligen ÖBB-Generals Christian Kern immer häufiger als dessen möglicher Nachfolger genannt. Der Bahnmanager betrieb monatelang parteiintern mächtig Eigenwerbung. Erfolgreich: Im Mai 2016 schaffte Kern den Sprung an die rote Parteispitze und ins Kanzleramt. Um in beiden Funktionen zunächst gute Figur zu machen. So wurde sein showartig in Wels vorgestelltes Grundsatzprogramm „Plan A“ eifrig beklatscht. Doch dann fand Kern seinen Meister: Sebastian Kurz hatte sich an die Spitze der ÖVP gepirscht und Neuwahlen vom Zaun gebrochen, die er nach einem allseits beinhart geführten Wahlkampf 2017 gewann. Kaum ein Jahr später warf Kern hin. Kurz verabschiedete sich 2021. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen.