Tierschützer entdecken blaue Hunde in Tschernobyl

Sie geht davon aus, dass die Tiere nicht durch Strahlung, sondern durch direkten Kontakt mit einer chemischen Substanz verfärbt wurden, erklärte sie der deutschen „Bild“. Sie vermutet, dass sich die Tiere in einer Flüssigkeit gewälzt haben. Konkret wird eine Substanz aus einer alten, mobilen Toilette als möglicher Auslöser in Betracht gezogen. Eine Bestätigung für diese Theorie steht allerdings noch aus.