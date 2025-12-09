Unsichtbare Gefahr auf unseren Tellern

Eine EU-weite Studie findet Ewigkeits-Chemikalien in Semmeln, Spaghetti und Baguette. Andere Länder wie Dänemark habe solche Pestizide bereits verboten. Österreich hinkt nach ...
Es klingt wie der Stoff, aus dem Umweltthriller besteht: Eine Chemikalie, die niemals vergeht, sich unbemerkt durch Europas Felder frisst – und nun mitten in unserem Frühstück landet. Doch das ist keine Fiktion. Eine neue Analyse des Pesticide Action Network (PAN) Europe und GLOBAL 2000 zeigt, dass die fortpflanzungsschädigende „Ewigkeits-Chemikalie“ TFA mittlerweile in mehr als 80 Prozent der getesteten Getreideprodukte steckt.
Dr. Helmut Burtscher-Schaden bringt es auf den Punkt: „Die Ergebnisse sind alarmierend. Fortpflanzungsgefährdende Chemikalien in Lebensmitteln sind inakzeptabel.“ Europa sitzt auf einer Zeitbombe – und die tickt leise in jeder Semmel, jedem Baguette, jeder Schüssel Frühstücksflocken. Eine Öko-Studie, das Europa erschüttert.
66 Produkte aus 16 Ländern wurden unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: In 54 Proben wurden TFA-Rückstände nachgewiesen. Die Spitzenbelastung: 360 µg/kg - hundertmal höher als die üblichen Werte im europäischen Trinkwasser. Was auf dem Acker beginnt, endet längst in unseren Küchen.
Österreich: Keine Insel der Seligen?
Wer glaubt, Österreich sei dank strenger Standards sicher, täuscht sich. Untersucht wurden unter anderem Kaisersemmeln, Kornspitz, Semmelbrösel. Das ernüchternde Ergebnis: Alle untersuchten Produkte waren durchgehend belastet. GLOBAL 2000 bestätigt damit, was eine österreichische Studie bereits im Juni 2025 zeigte: TFA ist hier – und bleibt hier. „TFA gelangt über PFAS-Pestizide in Wasser, Böden, Pflanzen – und schließlich auf unsere Teller“, so Burtscher-Schaden.
Gefahr für die Gesundheit – besonders für Kinder und werdende Mütter
Deutsche Behörden haben TFA offiziell als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Die Risiken sind gravierend: Schädigung des ungeborenen Kindes, Mögliche Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit, Auswirkungen auf Schilddrüse und Leber, Verschlechterung der Spermienqualität. Der EU-Grenzwert für solche Stoffe liegt bei 10 µg/kg. Über 80 Prozent der Proben lagen darüber. Ein Skandal, der niemanden verschont - denn alle Menschen in Europa sind TFA ausgesetzt.
Warum TFA so gefährlich ist – und warum es nicht verschwindet
TFA entsteht vor allem beim Abbau von: PFAS-Pestiziden, Fluorierten Kältemitteln (F-Gasen). Das Problem: TFA ist extrem beständig. Kaum ein Stoff bleibt so lange in der Umwelt – und reichert sich in Böden, Gewässern und Pflanzen weltweit an. Burtscher-Schaden warnt: „Solange PFAS-Pestizide zugelassen bleiben, steigt die TFA-Belastung weiter an – in Böden, im Grundwasser und in unseren Lebensmitteln.“
Europa schaut zu – andere Länder handeln längst
Die gute Nachricht: Es geht auch anders. Dänemark hat PFAS-Pestizide bereits verboten. Schweden und Norwegen bereiten Verbote vor. Die Frage drängt sich auf: Wann zieht Österreich nach? Die Umweltschützer erwarten klare politische Schritte – und zwar sofort. SPÖ-Europamandatar Dr. Günther Sidl: „Umweltminister Totschnig muss endlich und sofort handeln!“
Ein schleichendes Problem, das niemand kontrolliert
Der jüngste EU-weite Bericht bringt es drastisch auf den Punkt: TFA ist hoch persistent, fortpflanzungsschädigend – und entzieht sich bislang vollständig der Lebensmittelüberwachung. Mit anderen Worten: Wir essen etwas, das niemand systematisch misst – aber das unsere Gesundheit gefährden kann.
Der Befund von Juni 2025: Ein Vorbote, den man ignorierte
Bereits im Sommer 2025 zeigte eine österreichische Untersuchung: Alle 48 damals getesteten Getreideprodukte waren belastet. Man wusste es – aber kaum etwas geschah. Jetzt liegt der europaweite Beweis auf dem Tisch. Und er ist ein Weckruf, den niemand überhören sollte..
Fazit: Ein Kontinent muss handeln – bevor es zu spät ist
Wir stehen vor einer der größten Umwelt- und Verbraucherschutzfragen unserer Zeit. Die Ewigkeits-Chemikalie TFA ist längst in unseren Körpern angekommen. Die Politik hinkt hinterher. Was jetzt zählt, ist Mut: Mut, ein Verbot von PFAS-Pestiziden durchzusetzen. Mut, die Gesundheit von Millionen Menschen höher zu stellen als die Interessen jener, die von diesen Stoffen profitieren. Denn eines ist klar: Die Gefahr ist real – und sie liegt bereits auf unserem Teller.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.