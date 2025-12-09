Unsichtbare Gefahr auf unseren Tellern

Gefahr für die Gesundheit – besonders für Kinder und werdende Mütter

Deutsche Behörden haben TFA offiziell als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Die Risiken sind gravierend: Schädigung des ungeborenen Kindes, Mögliche Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit, Auswirkungen auf Schilddrüse und Leber, Verschlechterung der Spermienqualität. Der EU-Grenzwert für solche Stoffe liegt bei 10 µg/kg. Über 80 Prozent der Proben lagen darüber. Ein Skandal, der niemanden verschont - denn alle Menschen in Europa sind TFA ausgesetzt.

Warum TFA so gefährlich ist – und warum es nicht verschwindet

TFA entsteht vor allem beim Abbau von: PFAS-Pestiziden, Fluorierten Kältemitteln (F-Gasen). Das Problem: TFA ist extrem beständig. Kaum ein Stoff bleibt so lange in der Umwelt – und reichert sich in Böden, Gewässern und Pflanzen weltweit an. Burtscher-Schaden warnt: „Solange PFAS-Pestizide zugelassen bleiben, steigt die TFA-Belastung weiter an – in Böden, im Grundwasser und in unseren Lebensmitteln.“