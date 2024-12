29 Prozent der Erwachsenen haben Probleme

Zwischen 2012 und 2023 hat sich unter den 16- bis 65-Jährigen die Gruppe mit Problemen beim Lesen fast verdoppelt und liegt bei 29 Prozent, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) der OECD hervorgeht. Im Vergleich zu den anderen 30 Ländern, die diesmal am „Erwachsenen-PISA“ teilgenommen haben, landet Österreich beim Lesen signifikant unter dem OECD-Schnitt (254 gegenüber 260 Punkte). 29 Prozent der Befragten konnten maximal einfachste Leseaufgaben auf Kompetenzstufe 1 oder darunter lösen (OECD-Schnitt: 26).