„Entweder man wird reich geboren oder hat Glück“

„Krone“: Wie definiert man Armut und Reichtum?

Andreas Exenberger: Beim Reichtum ist es schwierig. Es gibt zwei Wege zur Bemessung: Wer vom Medianeinkommen weniger als 60 Prozent hat, gilt vom Einkommen her als armutsgefährdet. In Tirol liegt das Durchschnittseinkommen bei 26.000 Euro jährlich. Die Armutsgefährdungsschwelle liegt also bei 1330 Euro zwölfmal pro Jahr. Der zweite Weg ist eine europaweite Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird. Zum Beispiel, ob man sich ein Auto leisten kann, den Zugang zum Internet, die Möglichkeit hat, Freunde zum Essen einzuladen, die Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren, oder unerwartete Ausgaben zu begleichen. Bei der letzten Frage sagt ein Fünftel der Befragten Nein. Beim Reichtum gilt: Wer 180 Prozent des Medianeinkommens verdient, gilt als wohlhabend. Wobei das eine schwache Definition ist. Reichtum hat mit Vermögen und nur sekundär mit Einkommen zu tun. Eine einfache Zahl gibt es nicht. Allerdings zeigt die letzte Erhebung, dass sechs Prozent der österreichischen Haushalte ein Vermögen von mehr als einer Million Euro haben.