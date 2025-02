Spaß im Glas auch ohne Promille: Branche boomt

Er sieht in dem Angebot eine interessante Alternative. Vor einem Jahr war das Regal mit den Flaschen ohne Alkohol nur halb so groß. Die Herstellung ist allerdings aufwendig. Denn der Alkohol wird dem fertigen Wein nachträglich entzogen. Dies geschieht mit Techniken wie Vakuumdestillation oder Umkehrosmose. Dabei verdampft der Alkohol, bzw. wird der Alkohol herausgefiltert. Damit das Getränk wieder so wie nach der Gärung schmeckt, werden Aromen zugefügt.