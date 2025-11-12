Kuh entkommt Schlachter – schließt sich Schafen an

Ausreißerin hat sich angepasst

Schnell zog Gimber einen Zaun um die Kuh – doch vergeblich: Die Ausreißerin, die später den Namen „Mücke“ erhielt, durchbrach ihn kurzerhand und legte sich mitten in die rund 200 Schafe. „Sie hat die Schafe beschnuppert, sich an sie angepasst – und auch die Schafe störte das nicht“, sagte Gimber der „Rhein-Neckar-Zeitung“, die zuerst über den Fall berichtete.