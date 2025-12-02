Zwei Verletzte bei Unfall auf der B1

Der Unfall trug sich auf Höhe Oberfeldstraße zu. Dabei wurden zwei Personen verletzt und in ihren Vehikeln eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr geborgen werden, weshalb der Verkehr immer wieder angehalten und die Straße zeitweise gesperrt wurde. Die Rettung rückte mit drei Rettungswagen und Notärzten aus.