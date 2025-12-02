Vorteilswelt
Groß-Events stehen an

Hier ist am Wochenende mit Stau zu rechnen

Salzburg
02.12.2025 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)

Der kommende Samstag bringt den zweiten Einkaufsamstag im Advent 2025. Ähnlich wie in der Vorwoche werden erneut Einkaufsstraßen sowie An- und Abfahrtsrouten zu Shopping-Centern in den Fokus rücken. Daneben werden laut ARBÖ zwei größere Events im Land Salzburg für Staus sorgen.

In Salzburg werden auf der Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim, Salzburg-West sowie Salzburg-Flughafen die größten Verzögerungen erwartet werden. Denn Pferdesportfans kommen vom Donnerstag bis Sonntag (4. bis 7.12.) im Messezentrum Salzburg bei den „Amadeus Horse Indoors“ voll auf ihre Kosten. Neben Pferdesportwettbewerben und Familienshows wird es im Messebereich auf rund 10.000 m² bei mehr als 130 Aussteller viel zu sehen und zu kaufen geben.

Da auch heuer wieder sehr viele Besucher erwartet werden – 2024 waren es rund 20.000 Menschen – sind längere Verzögerungen auf den Zufahrten Münchner Bundesstraße (B155), der Bessarabierstraße und speziell auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen nicht auszuschließen. Erfahrungsgemäß werden die Parkplätze beim Messegelände sehr schnell ausgelastet sein. Deshalb rät der ARBÖ, so weit wie möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die O-Buslinien 1, 7 und 8 halten direkt oder in unmittelbarer Nähe der Messe Salzburg.

„Bergfestival“ zieht Musikfans nach Saalbach
Auch heuer findet das „Bergfestival“ zum Winterstart in Saalbach-Hinterglemm statt. Von Freitag bis Sonntag werden Acts wie „Donots“, „Turbobier“ und „Arnim Teutoburg-Weiss“ die Besucher begeistern. In die An- und Abreise der zahlreichen Konzertgeher werden sich auch Skifahrer mischen. Daher erscheinen Staus und längere Verzögerungen auf der Glemmtal Landesstraße (L111) und der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Lofer und Zell am See zumindest zeitweise unvermeidbar. Als Reisealternative bietet sich die Anreise mit der Bahn nach Zell am See und von dort weiter mit dem Linienbus nach Saalbach an.

