Hier ist am Wochenende mit Stau zu rechnen

„Bergfestival“ zieht Musikfans nach Saalbach

Auch heuer findet das „Bergfestival“ zum Winterstart in Saalbach-Hinterglemm statt. Von Freitag bis Sonntag werden Acts wie „Donots“, „Turbobier“ und „Arnim Teutoburg-Weiss“ die Besucher begeistern. In die An- und Abreise der zahlreichen Konzertgeher werden sich auch Skifahrer mischen. Daher erscheinen Staus und längere Verzögerungen auf der Glemmtal Landesstraße (L111) und der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Lofer und Zell am See zumindest zeitweise unvermeidbar. Als Reisealternative bietet sich die Anreise mit der Bahn nach Zell am See und von dort weiter mit dem Linienbus nach Saalbach an.



