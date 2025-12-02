Polizei warnt vor Anrufen von Gaunern in Reutte

Die Tiroler Polizei wandte sich am Dienstagnachmittag mit einer Warnmitteilung an die Bevölkerung. Aktuell komme es wieder vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben. Betroffen sei insbesondere das Außerfern!
„Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, lautete der Appell der Exekutive.
So können Sie sich schützen
Da es immer wieder zu solchen Betrügereien mit teils enormen Schäden kommt, gibt die Polizei Tipps.
Nicht unter Druck setzen lassen
Einmal mehr heißt es: Die echte Polizei würde niemals Geld fordern oder sich über Vermögen erkundigen. Auch würde die echte Polizei niemals zu jemandem heimkommen, um Geld oder Wertsachen mitzunehmen. Opfer sollten sich keinesfalls von den Anrufern unter Druck setzen lassen.
